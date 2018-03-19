SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CardRecovery

В данном списке представлены программы для замены CardRecovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CardRecovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Hetman Uneraser
Hetman Uneraser

Версия 7.5

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
UNFORMAT
UNFORMAT

Версия 23

Программа для восстановления разделов и файлов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Hetman FAT Recovery
Hetman FAT Recovery

Версия 4.5

Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Hetman Photo Recovery
Hetman Photo Recovery

Версия 4.7

Программа для восстановления удаленных фотографий

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)