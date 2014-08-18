SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Carambis Cleaner

В данном списке представлены программы для замены Carambis Cleaner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Carambis Cleaner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 41 программа

Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Geek Uninstaller
Geek Uninstaller

Версия 1.6.0.200

Программа для удаления программ

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Privacy Eraser Free
Privacy Eraser Free

Версия 6.31.2

Программа для удаления мусора с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
Reg Organizer
Reg Organizer

Версия 9.95

Программа для чистки компьютера

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
IObit Uninstaller
IObit Uninstaller

Версия 16.0.0.34

Программа для чистого удаления программ Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
BleachBit
BleachBit

Версия 6.0.4

Программа для очистки компьютера от мусора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Cacheman
Cacheman

Версия 10.70.0.4

Программа для оптимизации и ускорения Windows-компьютеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Smart Defrag
Smart Defrag

Версия 12.0.0

Программа для дефрагментации накопителей

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Uninstall Tool
Uninstall Tool

Версия 3.8.2

Программа для удаления программ

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
HDCleaner
HDCleaner

Версия 2.091

Программа для очистки жесткого диска от мусора

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Auslogics Duplicate File Finder
Auslogics Duplicate File Finder

Версия 10.0.0.4

Программа для поиска дубликатов файлов

Оценок пока нет
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Windows Repair
Windows Repair

Версия 4.14.0

Устранение ошибок Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Microsoft PC Manager
Microsoft PC Manager

Версия 1.2.7.2

Программа для очистки мусора с диска и оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
jv16 PowerTools
jv16 PowerTools

Версия 7.5.0.1463

Программа для очистки ПК от мусора, обновления и удаления программ, чистки реестра, поиска файлов на компьютере

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Advanced Uninstaller
Advanced Uninstaller

Версия 13.22.0.42

Программа для чистого удаления приложений и обслуживания ПК

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
AllDup
AllDup

Версия 4.4.8

Программа для поиска и удаления дубликтов файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Total Uninstall
Total Uninstall

Версия 6.26.0

Программа для чистого удаления приложений в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Registry Repair
Registry Repair

Версия 5.0.1.101

Программа для оптимизации и очистки реестра Windows

Оценок пока нет
Kerish Doctor
Kerish Doctor

Версия 4.70

Программа для оптимизации компьтера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Windows 7 Manager
Windows 7 Manager

Версия 5.1.9

Оптимизация, настройка и очистка Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix

Версия 12.9.4

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Defraggler
Defraggler

Версия 2.22

Программа для дефрагментации жестких дисков

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
RegCleaner
RegCleaner

Версия 4.3.0.780

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Unlocker
Unlocker

Версия 1.9.2

Программа для удаления заблокированных файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (9)
TuneUp Utilities 2014
TuneUp Utilities 2014

Версия 14.0.1000.340

Программа для ускорения и очистки Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (12)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
System Mechanic
System Mechanic

Версия 14.5.2

Ускорить и очистить Windows

Оценок пока нет
Toolwiz Care
Toolwiz Care

Версия 3.1.0.5500

Toolwiz Care - программа для ускорения ПК.

Оценок пока нет
Ashampoo WinOptimizer
Ashampoo WinOptimizer

Версия 11.00.00

Оптимизация Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Tweak-7
Tweak-7

Версия 1.0.1220

Ускорение и глубокая настройка Windows 7

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)