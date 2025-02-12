Cacheman — программа для оптимизации работы компьютера под управлением Windows версии XP или выше (поддержка систем 32- 64-битных рахрядностей). По словам разработчика, утилита способна качественно увеличить производительность и повысить стабильность функционирования операционной системы и ПК в целом. Программа полностью переведена на русский язык.

Как пользоваться Cacheman?

Программа Cacheman выполняет оптимизацию компьютера путем внесения изменений в параметры и настройки системы. При первом же запуске утилита предлагает выбрать и применить один из предустановленных профилей оптимизации, каждый из которых предназначен для конкретной ситуации. Вот некоторые из них:

Основная оптимизация, предполагающая перенастройку небольшого количества основных системных параметров.

Максимальная скорость. Вносимые изменения в настройки системы призваны увеличить производительность ПК.

Игровые ПК. Данный профиль предназначен для увеличения производительности и стабильности при запуске компьютерных игр.

Супер пользователь. Применение данных настроек позволит снять ряд системных ограничений для получения полного доступа к системе со стороны пользователя.

Сетевой сервер. Оптимизация сетевых параметров системы с целью увеличения производительности выполнения всевозможных сетевых задач.

Автоматизированная оптимизация ПК — лишь одна из множества других возможностей программы.

Зачем нужна программа Cacheman?

Утилита Cacheman предоставляет пользователю широкий функционал по управлению программным и аппаратным обеспечением компьютера. В список возможностей относятся:

Получение различной технической информации о компьютере: загруженность процессора и оперативной памяти, вывод на экран и управление запущенными в данный момент процессами и другие.

Значки со значениями тех или иных параметров работы устройств в системном трее.

Очистка жестких дисков и съемных накопителей от мусорных файлов.

Управление оперативной памятью: удаление из ОЗУ неиспользуемых данных с целью увеличения объема памяти, изменение приоритетности процессов, установка ограничений на использование ОЗУ конкретным процессом.

Перенаправление задач на выполнение с одного ядра процессора на другое.

Различные функции управления кэшем системы и запущенных программ.

Тонкая ручная настройка ключевых системных параметров, определяющих производительность: жесткие диски и их файловые системы, ядро ОС, сетевые компоненты и т.д.

Управление параметрами Windows, отвечающими за удобство управления компьютером: визуальные эффекты, параметры безопасности (контроль учетных записей, защитник Windows и т.д.), параметры стабильности работы ОС, управление конфиденциальностью и многое другое.

Создание и применение резервных копий (контрольных точек восстановления) настроек системы.

Быстрый запуск различных системных приложений: командная строка, панель управления, средства диагностики, параметры электропитания и т.д.

Таким образом, программу Cacheman можно считать не только оптимизатором работы компьютера, но и полезным многофункциональным инструментом для диагностики и управления ПК и ОС.

Полная версия Cacheman

Cacheman является условно-бесплатной утилитой. Распространяемая триал-версия программы имеет ряд функциональных ограничений, для снятия которых необходимо приобрести лицензию на официальном сайте разработчика.