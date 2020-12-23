SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bluetooth Driver Installer

В данном списке представлены программы для замены Bluetooth Driver Installer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bluetooth Driver Installer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (147)
BluetoothView
BluetoothView

Версия 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (44)
Wireless Network Watcher
Wireless Network Watcher

Версия 2.40

Утилита для получения информации о Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Medieval Bluetooth Network Scanner
Medieval Bluetooth Network Scanner

Версия v1.4.0.0

Программа для подключения Bluetooth-устройств к компьютеру

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
WIDCOMM Bluetooth Software
WIDCOMM Bluetooth Software

Версия 6.3.0.200

Программа для установки драйверов и подключения к ПК Bluetooth-устройств Broadcom

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (121)
BlueSoleil
BlueSoleil

Версия 10.0.498.0

Программа для работы с Bluetooth

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (67)