Battery Optimizer — программа для диагностики и мониторинга за текущим состоянием аккумулятора ноутбука, нэтбука и других разновидностей мобильных ПК. Также служит для оптимизации потребления компьютером электроэнергии, позволяя увеличить время его автономной работы.

Программа бесплатная, имеет поддержку русского языка, подходит для операционных систем Windows Vista и выше (32/64 бит).

Оптимизация батареи ноутубка через Battery Optimizer

Основное предназначение программы Battery Optimizer — увеличение времени работы мобильных компьютеров в автономном режиме, т.е. от аккумулятора. Для этого в ней предусмотрены функции аппаратного выключения устройств, обильно потребляющих электроэнергию — беспроводных Wi-Fi-адаптеров, модуля BlouTooth, инфракрасного порта и внешних периферийных устройств (все подключенные USB-устройства). Кроме того, программа уменьшает яркость экрана, что обеспечивает дополнительное снижение энергопотребления.

Включение того или иного режима работы Battery Optimizer можно осуществить вручную путем выбора подходящего профиля. Также можно задействовать опцию автоматической смены профилей при подключении компьютера в сеть или начале работы в автономном режиме. Всего таких профилей 3:

Включить все устройства Выключить все устройства Первоначальные настройки (по умолчанию)

Другая полезная функция Battery Optimizer — оценка износа аккумуляторной батареи. Программа предлагает выполнить диагностику аккумулятора, в ходе которой особым образом измеряется время его разрядки. На основе этих данных приложение определяет состояние аккумулятора как «Хорошее», «Удовлетворительное» или «Плохое». Также диагностика позволяет выявить потенциальное время полной (с текущего процента до 0%) разрядки аккумулятора и потенциальный прирост времени, которое потребуется для его полной зарядки.

Среди дополнительных функций:

Мониторинг зарядки и разрядки аккумулятора с отображением потребляемой компьютером мощности. Эти сведения обычно используется специалистами для выявления значения мощности, при которой батарея резко теряет накопленный заряд или имеет проблемы с зарядкой.

Отправка уведомлений при достижении заряда аккумулятора до определенного процента и/или остаточного времени работы. Оба условия задаются пользователем.