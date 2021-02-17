SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Battery Optimizer

Battery Optimizer

Программа для мониторинга состояния аккумулятора ноутбука

4,5 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.2.2.4
Скачать 3 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.2.2.4

Полезные статьи

Программы для калибровки батареи ноутбука
Программы для калибровки батареи ноутбука

Оценки программы

4,5

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Battery Optimizer