Bat to Exe Convertor — программа для файловой конвертации из формата BAT в исполняемый формат с расширением .exe.

Возможности конвертера:

автоматизация однотипных операций по преобразованию;

возможность создания обособленных exe-файлов без применения библиотек;

перемещение дополнительных файлов в папку основного исполняемого файла и последующее их удаление;

защита созданного файла EXE;

функции специального редактора.

Бесплатная версия Bat To Exe Converter позволяет генерировать EXE и проводить операции с файлами на отдельном компьютере. Для обмена программными компонентами с другим устройством требуется профессиональная модификация программы.

Последняя версия Bat to Exe Convertor 4.11 переведена на русский язык и работает на всех актуальных версиях Windows с 32- и 64-битными разрядностями.