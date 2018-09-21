SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Automatic Mouse And Keyboard

В данном списке представлены программы для замены Automatic Mouse And Keyboard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Automatic Mouse And Keyboard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
Mouse Clicker
Mouse Clicker

Версия 2.4.0.2

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Key Presser
Key Presser

Версия 2.2.3.8

Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (10)
Auto Keyboard Presser
Auto Keyboard Presser

Версия 1.9

Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
X-Mouse Button Control
X-Mouse Button Control

Версия 2.20.5

Программа для настройки и управления кнопками мыши

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)
GS AutoClicker
GS AutoClicker

Версия 3.1.4

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Comfort Keys Pro
Comfort Keys Pro

Версия 9.0.4.0

Экранная клавиатура с менеджером горячих клавиш

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Advanced Key and Mouse Recorder
Advanced Key and Mouse Recorder

Версия 4.4

Advanced Key and Mouse Recorder - клики мыши.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (130)