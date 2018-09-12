SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Auslogics Disk Defrag Pro

В данном списке представлены программы для замены Auslogics Disk Defrag Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Auslogics Disk Defrag Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Smart Defrag
Smart Defrag

Версия 12.0.0

Программа для дефрагментации накопителей

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
UltraDefrag
UltraDefrag

Версия 9.0.1

Программа для дефрагментации дисков

Оценок пока нет
Defraggler
Defraggler

Версия 2.22

Программа для дефрагментации жестких дисков

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)