Auslogics BoostSpeed - бесплатная программа, получившая многочисленные награды, для очистки, исправления ошибок в операционной системе и ускорения компьютера за пару кликов мышью. Эксперты рекомендуют Auslogics BoostSpeed как эффективную и быструю программу, которую могут использовать все члены семьи.
Программу Auslogics BoostSpeed необходимо использовать, если вы почувствовали, что ваш компьютер стал работать медленнее и вы не можете определить причину этого. Компьютер может работать медленнее из-за замусоренного реестра, фрагментации файлов, слабого сигнала в сети или неправильных системных настроек. Причём присутствовать может как одна причина, так и несколько сразу.
Предотвратить проблемы с компьютером с помощью утилиты BoostSpeed:
- Дефрагментировать жёсткий диск, чистить корзину и проверять реестр на ошибки.
- Увеличить производительность вашего компьютера и очистить кеш и историю веб-браузера.
- Следить за безопасностью компьютера и при необходимости восстанавливать удалённые файлы.
- Использовать более 15 улитит для обслуживания компьютера.