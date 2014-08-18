Auslogics BoostSpeed - бесплатная программа, получившая многочисленные награды, для очистки, исправления ошибок в операционной системе и ускорения компьютера за пару кликов мышью. Эксперты рекомендуют Auslogics BoostSpeed как эффективную и быструю программу, которую могут использовать все члены семьи.

Программу Auslogics BoostSpeed необходимо использовать, если вы почувствовали, что ваш компьютер стал работать медленнее и вы не можете определить причину этого. Компьютер может работать медленнее из-за замусоренного реестра, фрагментации файлов, слабого сигнала в сети или неправильных системных настроек. Причём присутствовать может как одна причина, так и несколько сразу.

Предотвратить проблемы с компьютером с помощью утилиты BoostSpeed: