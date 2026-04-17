ASRock Restart to UEFI — небольшая утилита для перезагрузки компьютера с материнской платой ASRock непосредственно в интерфейс UEFI из работающей операционной системы.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции программы ASRock Restart to UEFI

Один клик для перезагрузки прямо в UEFI из работающей Windows. Программа добавляет в систему пункт меню, при нажатии на который компьютер сразу же перезагружается. Далее происходит загрузка в интерфейс настроек UEFI. Пользователю больше не нужно ловить момент при включении и угадывать, какую клавишу нажимать. Достаточно запустить утилиту из рабочего стола, и система сама сделает всё необходимое.

Экономия времени при частой настройке параметров системы. Утилита особенно полезна для энтузиастов, оверклокеров и системных администраторов, которые часто заходят в UEFI для изменения частоты процессора, напряжения памяти, настройки вентиляторов или включения виртуализации. Вместо того чтобы каждый раз перезагружать компьютер и ждать появления сообщения о входе, можно просто запустить ASRock Restart to UEFI и попасть в нужное место за несколько секунд.

Настраиваемая горячая клавиша для мгновенного вызова. Программа позволяет привязать запуск перезагрузки в UEFI к определённой комбинации клавиш на клавиатуре. Например, можно настроить вызов по сочетанию Ctrl + Alt + F2 или любой другой удобной комбинации. После этого не нужно даже искать иконку на рабочем столе — достаточно нажать комбинацию, и компьютер перезагрузится в настройки прошивки.

или любой другой удобной комбинации. После этого не нужно даже искать иконку на рабочем столе — достаточно нажать комбинацию, и компьютер перезагрузится в настройки прошивки. Минимальный размер и отсутствие нагрузки на систему. Программа занимает немного места на диске и не требует установки дополнительных библиотек или драйверов. Она не работает в фоновом режиме постоянно, не потребляет оперативную память и не нагружает процессор. Утилита запускается только по требованию пользователя, выполняет свою задачу и завершается.

Совместимость с широким спектром материнских плат ASRock. Программа разработана специально для материнских плат ASRock и поддерживается на большинстве современных моделей. Для старых или очень бюджетных плат может потребоваться обновление BIOS до определённой версии. При этом на неподдерживаемых платах или на системах других производителей утилита либо не запустится, либо не сможет корректно перезагрузить компьютер в настройки. Это гарантирует, что случайное использование на несовместимом оборудовании не приведет к ошибкам.

Простота использования для тех, кто не знаком с клавишами входа в BIOS. Многие новички теряются при первой необходимости зайти в настройки материнской платы, не знают, какую клавишу нажимать при загрузке, или просто не успевают это сделать из-за быстрого запуска Windows. ASRock Restart to UEFI решает эту проблему. Пользователь устанавливает программу, запускает её как любое обычное приложение, и компьютер сам перезагружается прямо в нужный интерфейс. Не нужно изучать документацию к материнской плате, читать сообщения на чёрном экране или пытаться нажимать все функциональные клавиши подряд.

Как запуститься в UEFI с помощью ASRock Restart to UEFI?

Программа позволяет перейти в меню UEFI прямо из работающей операционной системы. Вот что нужно для этого сделать:

После короткой установки программу нужно открыть. Меню состоит из всего двух переключателей, которыми можно управлять программой. Первый переключатель активирует запуск UEFI после следующей перезагрузке. Второй позволяет перезагрузить компьютер сразу же после применения изменений. Как только необходимые переключатели установлены, нужно нажать кнопку Apply и либо дождаться перезагрузки, либо вручную перезагрузить ПК.

После этих несложных действий можно легко перейти в меню UEFI прямо из работающей Windows.