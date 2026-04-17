ASRock Auto Driver Installer — встроенная утилита для автоматической установки всех необходимых драйверов на материнские платы ASRock.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и Windows 11 (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы ASRock Auto Driver Installer

Автоматический запуск после установки Windows. Утилита встроена непосредственно в BIOS материнских плат ASRock. После чистой установки Windows, когда компьютер впервые подключается к интернету, на экране автоматически появляется всплывающее окно с предложением установить все необходимые драйверы через Auto Driver Installer. Никаких компакт-дисков, флешек или ручного поиска драйверов на сайте не требуется.

Интеграция с BIOS и возможность повторного вызова. Функция включена в BIOS по умолчанию, поэтому для первого запуска не нужно ничего настраивать. Если пользователь случайно пропустил установку, утилиту можно вызвать повторно. Для этого необходимо зайти в BIOS, перейти в раздел Tools, найти пункт Auto Driver Installer и изменить его значение на Enabled. После сохранения настроек и перезагрузки окно установки появится снова.

Выбор устанавливаемых драйверов. После запуска программа сканирует материнскую плату и отображает список всех доступных драйверов для данной модели: чипсет, аудио, сетевой контроллер, USB, SATA и другие. Каждый драйвер представлен отдельной строкой с флажком для выбора. Пользователь может установить все драйверы одной кнопкой или выбрать только нужные, например, только сетевой драйвер, если остальные уже установлены вручную.

Одно нажатие для загрузки и установки выбранных драйверов. После того как пользователь отметил нужные драйверы, программа автоматически загружает последние версии с серверов ASRock и запускает их установку. В процессе установки система может несколько раз перезагружаться, и после каждой перезагрузки утилита автоматически продолжает установку оставшихся драйверов, пока не будут установлены все выбранные. Пользователю не нужно следить за процессом или вмешиваться в него.

Автоматическое самоудаление после завершения работы. Когда все выбранные драйверы успешно установлены, программа выводит сообщение об успешном завершении и удаляет саму себя с компьютера. Это сделано для того, чтобы утилита не занимала место на диске и не запускалась повторно при следующих загрузках системы.

Простота для новичков. Неопытным пользователям не нужно знать модель материнской платы, посещать сайт производителя, разбираться в версиях драйверов и совместимости. Утилита делает всё сама: определяет оборудование, находит актуальные версии и устанавливает их в правильном порядке. Это особенно полезно после чистой установки Windows, когда без сетевого драйвера компьютер вообще не может выйти в интернет, а без драйвера USB могут не работать мышь и клавиатура.

Как обновить драйверы с помощью ASRock Auto Driver Installer?

Программа устанавливается за несколько секунд, после чего появляется ярлык на рабочем столе. С помощью него программу нужно запустить. Вот что нужно сделать, чтобы автоматически обновить драйверы: