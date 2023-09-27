Artmoney SE — бесплатная ограниченная версия программы для изменения параметров в компьютерных играх с целью получения различных преимуществ: большое количество игровых денег, бесконечные патроны, дополнительные очки умений и т.д.

Приложение изменяет значения данных (числа, строки и т.п.), хранящихся в определенных ячейках (адресах) памяти ОЗУ. Artmoney SE можно использовать не только в играх, но и вообще любых других запущенных на компьютере процессах. Программа работает в Windows XP и выше (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Как пользоваться Artmoney SE?

Если в общих чертах, программа Artmoney SE имеет всего две основные функции — поиск требуемого значения в оперативной памяти и его последующее редактирование. Основная сложность заключается как раз в том, чтобы найти нужное значение. Связано это с тем, что в одном процессе почти всегда присутствует большое количество одинаковых значений, будь это числа или строки. Однако при помощи программы Artmoney SE легко решается и эта проблема.

Так, для изменения требуемого параметра в игре или любом запущенном процессе, достаточно выполнить следующие действия:

Выбрать нужный процесс в блоке «Выбери процесс». Если в представленном списке нужного процесса нет, программа предложит установку Spyware Process Detector. С помощью этого приложения можно будет выбрать вообще любой процесс, запущенный на компьютере.

Далее нужно нажать на кнопку «Искать». При помощи Artmoney SE можно искать точные известные значения, последовательности, диапазон значений и т.д. Кроме того, программа способна обнаруживать различные типы значений — целочисленные, с точкой, текст, строки и т.д. В большинстве игр, как правило, деньги, патроны, очки навыков и т.д. имеют целочисленные значения. Т.е. в окно поиска в поле «Значение» следует ввести текущее количество денег или боеприпасов, после — нажать «ОК».

В течение нескольких секунд программа будет сканировать процесс игры, после чего на экране отобразится список адресов оперативной памяти с искомым значением. Как правило, их несколько сотен или даже тысяч. Чтобы найти нужное значение для редактирования, список нужно отфильтровать. На этом этапе нужно кликнуть по кнопке «Отсеять».

Далее нужно зайти в игру и потратить (или пополнить) деньги, выстрелить несколько патронов и т.д., т.е. изменить значение того или иного параметра. После этого в окне отсеивания в поле «Значение» останется внести текущее значение искомого параметра и нажать на кнопку «ОК».

В результате на экране отобразится требуемый адрес в ОЗУ, по которому хранится искомое значение. Нередко после первого отсеивания список значений по-прежнему остается длинным. В этом случае нужно повторить процедуру отсеивания.

После того, как был найден нужный адрес, его следует выделить и перевести в правую часть окна программы нажатием на красную стрелку. В столбце «Значение» должно быть отображено текущее значение денег, патронов и т.д. Остается кликнуть по адресу мышкой два раза и ввести любое значение, которое тут же отобразится в игре. Кстати, если выделить адрес и нажать «Ctrl + F», текущее значение будет заморожено, т.е. патроны/деньги в игре станут бесконечными.

Следует иметь в виду, что Artmoney SE не работает в онлайн-играх, т.к. все игровые параметры хранятся на игровом сервере, а не в ОЗУ компьютера (в память помещаются значения, которые поступают от сервера, т.е. если изменить параметр, то он автоматически восстановится).