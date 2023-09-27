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ArtMoney SE

ArtMoney SE

Программа для изменения параметров в играх и любых значений в ОЗУ компьютера

3,4 (5)
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Актуальная версия 8.21.3
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История изменений

Версия 8.21.3

  • Обновлены модули поиска в памяти и улучшена точность определения адресов значений.
  • Добавлена поддержка новых версий игр и исправлены ошибки сканирования 64-битных процессов.
  • Оптимизирован интерфейс и улучшена работа с таблицами и скриптами.
  • Ускорен поиск нужных адресов при большом объёме оперативной памяти.

Оценки программы

3,4

5 оценок Оценок пока нет

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