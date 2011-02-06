Armoury Crate — программа для управления ноутбуками производства ASUS, настройки и оптимизации установленной на них операционной системы Windows 10 и 11 (64 бит). Приложение распространяется бесплатно, интерфейс имеет перевод на русский язык.

Приложение Armoury Crate можно скачать на смартфоны на Android и iOS.

Зачем нужна программа Armoury Crate?

По словам разработчиков, программа Armoury Crate позволяет управлять всеми (как программными, так и аппаратными) аспектами работы компьютерной системы, а также ряда периферийных устройств. Речь идет, в первую очередь, об оборудовании производства компании ASUS, но некоторая часть функций универсальна, т.е. работает на любых компьютерах.

Наибольшую ценность Armoury Crate представляет для геймеров и по совместительству владельцев игровых ноутбуков ASUS или настольных компьютеров, состоящих из материнских плат, видеокарт, периферии и иного оборудования ASUS. С помощью данного приложения можно создавать для каждой отдельной игры профили с настройками программной и аппаратной части ПК, которые будут автоматически применяться при запуске конкретной игры или даже любого приложения. Здесь же геймеры могут воспользоваться специальной программой лояльности от ASUS, позволяющей накапливать всевозможные игровые бонусы, получать скидки на покупку игр и разнообразные подарки.

Кроме того, посредством Armoury Crate пользователи могут скачивать и обновлять драйверы для своих ASUS-устройств, а также вспомогательное программное обеспечение для них (ASUS Hal Central и др.).

Функции программы Armoury Crate

Все функциональные возможности приложения Armoury Crate можно разбить следующие основные категории:

Управление системными устройствами

Это основная категория функций в программе Armoury Crate. Под системными устройствами понимаются материнские платы, видеокарты, процессоры, системы охлаждения ASUS. При помощи приложения пользователь сможет, например:

Осуществлять разгон процессора и графического ядра (видеокарты), если это поддерживается имеющимися устройствами.

Управлять скоростью вращения кулеров и настраивать параметры работы водяных систем охлаждения.

Активировать/деактивировать тачпад ноутбука и/или сенсорной панели игровой клавиатуры.

Увеличить энергопотребление аудиокарты для усиления звука.

Пользователю необязательно разбираться в тонкостях разгона. В программе Armoury Crate предусмотрена функция быстрого перевода процессора, видеокарты и материнской платы в целом в один из заранее заданных режимов работы — от экономичного до режима максимальной производительности. Если же настройки выполняются вручную, то их можно будет сохранить, а затем активировать в любой момент.

Управление периферийными устройствами ASUS

Немало внимания разработчики Armoury Crate уделили управлению геймерскими периферийными устройствами. Взять, к примеру, компьютерную мышь. Посредством данной программы пользователь сможет:

Изменить назначение любой кнопки мыши.

Тонко настроить чувствительность мышки.

Подкорректировать движение курсора под углом.

Изменить время отклика при кликах (можно замедлить и ускорить).

Вручную откалибровать поведение мыши в зависимости от материала и особенностей коврика

А также настроить подсветку.

При помощи Armoury Crate можно управлять не только мышками, но и клавиатурами, наушниками, микрофонами и прочими аксессуарами для ПК.

Управление подсветкой

Вообще, управление подсветкой осуществляется из персонального окна настроек подключенного к ПК устройства ASUS. Однако в программе предусмотрена отдельная вкладка, в которой можно автоматизировать работу подсветки и даже синхронизировать подсветки у разных устройств, чтобы они работали как единое целое. Например, геймер сможет привязать какой-либо визуальный эффект к той или иной игре, и он будет автоматически включаться при запуске последней.

Если же игра поддерживает технологию «Aura Ready», тогда из Armoury Crate геймер сможет задать подсветку при наступлении определенных игровых событий (выстрелы, начало боя и т.п.).

Кроме того, в Armoury Crate можно загружать настройки для подсветок, созданных пользователем самостоятельно в другом приложении от ASUS — «Aura Creator» (можно скачать отдельно либо из Armoury Crate).

Управление играми

Программа Armoury Crate — это еще и полнофункциональный менеджер игр. Он самостоятельно находит и отображает все установленные игры на компьютере (можно добавлять и вручную), позволяя категоризировать их по жанру и другим аспектам (категории также можно добавлять вручную). Но самое главное - возможность присваивать играм один из сохраненных ранее профилей с настройками программы, который будет автоматически применяться при запуске игры. В этом профиле хранятся как параметры процессора с видеокартой, заданные пользователем во вкладках разгона, так и параметры подсветки всех оснащенных ею устройств.

Кроме того, в Armoury Crate можно ознакомиться с новинками игр для последующей их покупки и скачивания прямо в приложении.

Вспомогательные функции

К числу вспомогательных функций относятся:

Возможность создания списка приложений и системных служб, которые будут автоматически закрываться при запуске игры.

Возможность изменения цветовых параметров монитора вручную либо путем применения одного из имеющихся профилей.

Возможность создания макросов нажатия клавиш, которые упростят жизнь геймерам за счет автоматизации тех или иных действий в игре.

Возможность запуска добавленных в библиотеку Armoury Crate игр из любого места на компьютере (в контекстное меню «Проводника» встраивается дополнительное меню со списком игр).

И все это — не полный перечень возможностей программы Armoury Crate.