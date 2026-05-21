SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Apple Devices

В данном списке представлены программы для замены Apple Devices. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Apple Devices, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

iTunes
iTunes

Версия 12.13.11.1

Медиаплеер и онлайн-магазин Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
MyPhoneExplorer
MyPhoneExplorer

Версия 2.3

Программа для управления смартфонами на базе Android

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)