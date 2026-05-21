Apple Devices (Устройства Apple) — программа, которая должна заменить iTunes. Она совместима с 64-разрядной операционной системой Windows версии 10 и 11. Утилита выполняет те же функции, только имеет более понятный и удобный интерфейс.

Программное обеспечение помогает синхронизировать iPad, iPhone, iPod с компьютером или ноутбуком на ОС Windows. Приложение можно скачать и установить на компьютер бесплатно из магазина Microsoft Store.

Возможности Apple Devices

Apple Devices позволяет слушать с компьютера на ОС Windows музыку, которая находится на iPhone пользователя. Также можно смотреть фильмы, ТВ-шоу и фотографии различных устройств под операционной системой iOS.

Чтобы работать с программой, нужно подключить одно из устройств на iOS к компьютеру и запустить синхронизацию с Apple Devices. Через программное обеспечение можно сделать бэкап данных с iPad или iPod на iCloud.

В левой части экрана сверху будут отображены все подключенные девайсы. А в правой части экрана в большом окне располагаются данные с устройства.

Кнопка «Sync» в правом нижнем углу открытого окна Apple Devices позволяет начать синхронизацию устройств. В левой нижней части экрана находятся настройки. Если открыть их, то можно включить проверку наличия обновлений ПО и отправку данных о сбоях программы.

Также можно управлять данными из iPhone и iPad, либо восстановить информацию, если она была удалена случайно. За последнюю функцию отвечает кнопка «Restore».