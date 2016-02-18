SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AnVir Task Manager

В данном списке представлены программы для замены AnVir Task Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AnVir Task Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Process Monitor
Process Monitor

Версия 4.12

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Process Lasso
Process Lasso

Версия 18.4.0.48

Программа для мониторинга и управления процессами

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Process Explorer
Process Explorer

Версия 17.09

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (6)
Process Hacker
Process Hacker

Версия 2.39 r124

Программа для мониторинга и управления запущенными процессами Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (24)
System Explorer
System Explorer

Версия 7.0.0.5356

Программа для мониторинга и управления запущенными процессами (программами)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WPS Performance Station
WPS Performance Station

Версия 3.9.0922

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (48)
Starter
Starter

Версия 5.6.2.9

Управление программ при старте.

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