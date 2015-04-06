SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Anvide Lock Folder

В данном списке представлены программы для замены Anvide Lock Folder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Anvide Lock Folder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Folder Lock
Folder Lock

Версия 7.3.0

Защита папок с помощью пароля

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Hide Folders
Hide Folders

Версия 5.0.6.1041

Скрытие файлов и папок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Lim Block Folder

Версия 1.4.1

Программа для установки пароля на папку.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)