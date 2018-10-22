SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Android Data Recovery

В данном списке представлены программы для замены Android Data Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Android Data Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)