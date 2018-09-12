SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Agomo

В данном списке представлены программы для замены Agomo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Agomo, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
BleachBit
BleachBit

Версия 6.0.4

Программа для очистки компьютера от мусора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Cacheman
Cacheman

Версия 10.70.0.4

Программа для оптимизации и ускорения Windows-компьютеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Defraggler
Defraggler

Версия 2.22

Программа для дефрагментации жестких дисков

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)