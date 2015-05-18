Agomo - новый облачный сервис от Piriform, который объединяет хорошо зарекомендовавшие себя известные программы CCleaner, Defraggler и Speccy. Теперь вы можете пользоваться всеми функциями этих трех программ при помощи всего лишь одного приложения - на одном компьютере или сразу нескольких!

Универсальная программа для оптимизации ПК позволит вам очистить компьютер от мусора, получить данные о техническом состоянии компьютера, дефрагментировать жесткий диск, восстановить различные файлы, сделать backup и многое другое.

С Agomo вы получите уведомления об угрозах и возможных неполадках ПК, что поможет своевременно предотвратить любые серьезные проблемы. Благодаря новейшим облачным технологиям Agomo всегда будет у вас под рукой, на любом устройстве.