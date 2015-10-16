Advanced ZIP Password Recovery – утилита для восстановления доступа к защищенным архивам. Доступно два метода поиска пароля:
- Прямой подбор – возможность вручную подобрать пароль, основываясь на догадках, воспоминаниях и другой информации.
- Взлом по словарю – эффективный метод последовательной подстановки возможных комбинаций символов или слов из словаря. Для каждой страны существуют адаптированные словари.
Преимущества программы:
- Поддержка архивов, созданных любыми архиваторами.
- Поддержка всех методов сжатия, размеров архива и количества хранящихся в нем файлов.
- Поддержка SFX-архивов.
- Создание своего словаря и правил подбора пароля.