Advanced Uninstaller — многофункциональная программа для обслуживания компьютеров под управлением Windows 2000, XP, 7, 8/8.1, 10 (поддержка 32-х и 64-битных систем). Приложение — условно-бесплатаное с ограничениями по функционалу (работает все, кроме функции обслуживания ПК по расписанию). Интерфейс имеет поддержку русского языка.
Зачем нужна программа Advanced Uninstaller?
Одна из ключевых функций программы Advanced Uninstaller — удаление установленных на компьютер приложений. При помощи данной утилиты имеется возможность «чистой» деинсталляции Windows-приложений, подразумевающей удаление с остаточных файлов, папок и записей в системном реестре. Утилита также позволяет очистить от остаточных данных программ, которые были удалены уже после установки Advanced Uninstaller.
Программа Advanced Uninstaller имеет и другие не менее полезные функции по обслуживанию компьютера:
- Отслеживание устанавливаемых программ. Функция позволяет отследить, какие файлы и папки были созданы установщиком, какие записи им были внесены в реестр. В последующем это позволит выполнить удаление программы более эффективно.
- Менеджер автозагрузки позволяет управлять существующим списком автозагружающихся программ, служб и т.д.
- Диспетчер служб. Функция отображает список служб, позволяет останавливать/отключать их.
- Очистка меню Пуск. При помощи этой функции можно очистить недействительные ярлыки, пустые папки и прочий мусор, накопившийся в меню Пуск, а также на рабочем столе.
- Выполнение операций над системным реестром: поиск и удаление ошибочных записей, оптимизация (сжатие), резервное копирование и восстановление.
- Выполнение операций над файлами: поиск и удаление дубликатов, сжатие, удаление без возможности восстановления, удаление различного рода временных файлов Windows.
- Выполнение операций над установленными браузерами (поддерживаются все современные веб-обозреватели): очистка истории, удаление или отключение плагинов (браузерных расширений), поиск и удаление кэша браузеров.
В течение первых 30 дней с момента установки Advanced Uninstaller пользователь может бесплатно использовать автоматическую функцию обслуживания ПК:
- Поиск известных вредоносных программ, запускающихся автоматически (Advanced Uninstaller нельзя назвать антивирусом — он просто определяет вирусы, сравнивая их названия с онлайн-базой).
- Включение/выключение программ в/из списка автозагрузки. Функция позволяет, например, удалять из списка автозагрузки те приложения, которые сами себя заносят туда при каждом включении компьютера.
- Удаление остаточных файлов удаленных программ.
- Очистка жесткого диска от мусора.
- Очистка корзины, удаление файлов точек восстановления, отчетов об ошибках, файлов журнала, дампа памяти Windows.
Удаление временных файлов системы и всех установленных браузеров.