Advanced Uninstaller — многофункциональная программа для обслуживания компьютеров под управлением Windows 2000, XP, 7, 8/8.1, 10 (поддержка 32-х и 64-битных систем). Приложение — условно-бесплатаное с ограничениями по функционалу (работает все, кроме функции обслуживания ПК по расписанию). Интерфейс имеет поддержку русского языка.

Зачем нужна программа Advanced Uninstaller?

Одна из ключевых функций программы Advanced Uninstaller — удаление установленных на компьютер приложений. При помощи данной утилиты имеется возможность «чистой» деинсталляции Windows-приложений, подразумевающей удаление с остаточных файлов, папок и записей в системном реестре. Утилита также позволяет очистить от остаточных данных программ, которые были удалены уже после установки Advanced Uninstaller.

Программа Advanced Uninstaller имеет и другие не менее полезные функции по обслуживанию компьютера:

Отслеживание устанавливаемых программ. Функция позволяет отследить, какие файлы и папки были созданы установщиком, какие записи им были внесены в реестр. В последующем это позволит выполнить удаление программы более эффективно.

Менеджер автозагрузки позволяет управлять существующим списком автозагружающихся программ, служб и т.д.

Диспетчер служб. Функция отображает список служб, позволяет останавливать/отключать их.

Очистка меню Пуск. При помощи этой функции можно очистить недействительные ярлыки, пустые папки и прочий мусор, накопившийся в меню Пуск, а также на рабочем столе.

Выполнение операций над системным реестром: поиск и удаление ошибочных записей, оптимизация (сжатие), резервное копирование и восстановление.

Выполнение операций над файлами: поиск и удаление дубликатов, сжатие, удаление без возможности восстановления, удаление различного рода временных файлов Windows.

Выполнение операций над установленными браузерами (поддерживаются все современные веб-обозреватели): очистка истории, удаление или отключение плагинов (браузерных расширений), поиск и удаление кэша браузеров.

В течение первых 30 дней с момента установки Advanced Uninstaller пользователь может бесплатно использовать автоматическую функцию обслуживания ПК:

Поиск известных вредоносных программ, запускающихся автоматически (Advanced Uninstaller нельзя назвать антивирусом — он просто определяет вирусы, сравнивая их названия с онлайн-базой).

Включение/выключение программ в/из списка автозагрузки. Функция позволяет, например, удалять из списка автозагрузки те приложения, которые сами себя заносят туда при каждом включении компьютера.

Удаление остаточных файлов удаленных программ.

Очистка жесткого диска от мусора.

Очистка корзины, удаление файлов точек восстановления, отчетов об ошибках, файлов журнала, дампа памяти Windows.

Удаление временных файлов системы и всех установленных браузеров.