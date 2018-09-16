SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Acronis Disk Director

В данном списке представлены программы для замены Acronis Disk Director. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Acronis Disk Director, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
NIUBI Partition Editor
NIUBI Partition Editor

Версия 10.3.2

Программа для управления дисками и разделами дисков

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

Программа для управления разделами на накопителях информации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

Управление разделами жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager

Версия 5.4.1

Программа для управления дисками и разделами

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (5)
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
CheckDisk
CheckDisk

Версия 1.2

Программа для проверки жестких дисков на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (9)