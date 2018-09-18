SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги XAMPP

В данном списке представлены программы для замены XAMPP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XAMPP, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

MySQL Community Server
MySQL Community Server

Версия 5.7.23

Бесплатная СУБД

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)