SoftSalad СОФТСАЛАТ
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XAMPP

XAMPP

Локальный веб-сервер с Apache и MySQL

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.2.9
Скачать 124 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 7.2.9

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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