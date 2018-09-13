XAMPP — кроссплатформенный интерпретатор языков программирования Hypertext Preprocessor (PHP), SQL (язык баз данных), Apache, Perl. Локальный веб-сервер включает инструменты по написанию программных кодов и созданию локальных копий сайтов, примерные демонстрационные материалы по работе на локальном сервере и дополнительные утилиты.

Основной особенностью программного комплекса XAMPP является его универсальность. Использовать инструменты интерпретатора может как профессионал, так и начинающий кодер. Процедура инсталляции софта на компьютер проста и понятна, хотя интерфейс представлен на английском языке (официальной русской версии XAMPP пока нет).

Локальный веб-сервер XAMPP — важный компонент для веб-разработчиков и администраторов. Правильная установка и настройка XAMPP позволяет развернуть на локальном сервере (ПК/ноутбуке) сайты на разных движках, включая WordPress, Joomla и DLE.