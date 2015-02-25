WordPress относится к категории CMS — систем для удобного управления содержимым сайта. Он работает как в Windows, так и в Linux-окружении, как правило, на хостинге с поддержкой Apache или NGINX.

Для настройки WordPress на локальном компьютере потребуется установка вспомогательного программного обеспечения, в частности, PHP для функционирования системы и MySQL для развертывания базы данных. На выбор доступны разнообразные языки, включая русский. Основной пакет полностью бесплатен, однако дополнительные возможности (в плагинах сторонних разработчиков) могут предоставляться за плату.

WordPress на локальном компьютере

WordPress изначально ориентирован на создание блога, однако благодаря гибким настройкам и поддержке тем на нем можно реализовать практически любой сайт. Базовый функционал предусматривает создание категорий и размещение в них записей, а также создание страниц. Для организации работы создаются пользователи, которым можно назначать роли и устанавливать права доступа к определенным функциям и материалам.

Оформление статей производится при помощи встроенного редактора. В нем имеется функционал для корректировки параметров абзацев, выделения заголовков, цитирования, создания ссылок и вставки рисунков.

Расширить возможности базового пакета WordPress можно при помощи установки плагинов. Их разработано очень много, практически под любые задачи. Есть небольшие — например, добавляющие иконки соцсетей на страницы сайта. Есть очень сложные, к примеру, WooCommerce добавляет инструментарий для организации интернет-магазина.

Достоинства WordPress:

Простой интерфейс;

Расширяемость плагинами и темами;

Автоматические обновления;

Активно разрабатывается международным сообществом программистов;

Мультиязычный интерфейс.

Недостатки:

Может медленно работать;

Из-за распространенности (значительная часть интернета работает на WordPress) является популярной целью для хакеров.