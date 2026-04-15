SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги QuarkXPress

В данном списке представлены программы для замены QuarkXPress. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QuarkXPress, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Scribus
Scribus

Версия 1.6.6

Программа для верстки визиток, презентаций, pdf-документов, листовок и т.д.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)