QuarkXPress — качественно реализованная среда, предназначенная для профессиональной верстки веб-страниц или печатных документов. Грамотный верстальщик сайтов или редактор газеты найдет в данном программном обеспечении все необходимые инструменты: от шрифтов OpenType до экспорта проектов в HTML5 или Android App.

Программа достаточно требовательная, работает только с новыми версиями ОС Windows: 7, 8, 8.1 и 10. При этом поддерживается лишь 64-разрядная система. Русскоязычный интерфейс предусмотрен.

Программа платная: пользователю после регистрации в проекте Quark предоставляют неделю бесплатного, но ограниченного доступа к функционалу. Например, в бесплатной версии нельзя экспортировать проекты. Стоимость одной лицензии составляет 799 долларов.

Возможности QuarkXPress

QuarkXPress — это продукт, представленный на рынке еще в далеком 1987 году; с его помощью создавались многие крупные, коммерческие проекты. Особенной популярностью программа пользовалась у дизайнеров и редакторов журналов, т.к. ее интерфейс специально заточен под работу с печатными изданиями. Все же технология WYSIWYG («что вижу, то и получаю») позволяет делать качественную верстку без лишних действий.

Интерфейс программы фактически копирует знаменитые продукты Adobe, так что любители Photoshop и прочих редакторов освоятся с QuarkXPress достаточно быстро. Кроме того, не следует забывать, что разработчики предусмотрели синхронизацию со множеством других программ, и теперь пользователь может добавлять проекты следующих форматов: PSD, AI, Mac PICT, EPS и т.п.

Пользователь понимает удобство программы уже с первого действия — с добавления проекта. Здесь предусмотрено два варианта верстки: верстка печатных проектов и верстка цифровых. Если над проектом работает программист, он получает готовый макет и измеряет интерфейс пикселями. Если работу ведет редактор журнала, ему предстоит работать с колонками, миллиметрами и форматами A3, A4 и другими.

Простота использования и широкие настройки программы позволяют качественно провести весь процесс верстки: от создания проекта до печати. Даже в самой печати есть десятки различных настроек: ориентация, рисунки, обрезки по краю, примечания, сводки и многое другое.

Для front-end программистов тоже довольно много полезностей: добавление простой анимации в HTML5, поддержка JavaScript, большая палитра инструментов для создания интерфейса мобильных приложений, несколько удобных инструментов для предпросмотра — в общем, делать сайты и приложения с QuarkXPress вполне удобно.

QuarkXPress, несмотря на свою заоблачную цену, - это хороший инструмент, составляющий неплохую конкуренцию многим редакторам подобного рода. Данный продукт станет отличным инструментом и для веб-студий (из-за поддержки Job Jackets), и для обычного фрилансера.