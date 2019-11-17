PSPad — функциональный текстовый редактор для программистов. Данная утилита — отличное решение для пользователей, которые работают с несколькими языками программирования одновременно. В ПО есть:

функция подсветки исходного кода;

инструмент сохранения экранной сессии;

встроенный FTP-клиент (можно редактировать файлы, которые расположены на удаленных серверах).

В программе PSPad поддерживаются макросы. Можно использовать готовые шаблоны — HTML-теги, шаблоны кода, скрипты. Имеется встроенный HEX-редактор. Интегрирована TiDy-библиотека, которая используется для форматирования и проверки HTML-кода и конверсии в XML, CSS, XHTML. Доступна подсветка парных скобок. Есть встроенный веб-браузер с поддержкой APACHE.

Программа PSPad работает на операционной системе Windows (8.1, 7, XP, 10) 32 и 64-бит. Модель распространения — бесплатная. Интерфейс переведен на русский язык.

Зачем нужна программа PSPad?

Текстовый редактор PSPad предоставляет следующие возможности для работы с программным кодом:

Создание нового файла. При создании нового проекта, необходимо выбрать тип файла. Пользователи могут выбрать обычный текстовый документ или файл для ввода программного кода: CSS, HTML, XHTML, PHP, Python и другие.

Создание файла из шаблона. Создать новый документ можно из готового шаблона. Они отсортированы по папкам. Каждая папка — это язык программирования. Например, в HTML можно выбрать шаблон разных версий кода (HTML 4.01 или современный HTML5).

Редактор кода. После создания нового файла откроется редактор кода. По умолчанию в файле будут базовые строки кода — в случае с HTML это будут теги body, html, head. Пользователи могут вносить любые изменения — программа не вносит никаких ограничений.

Подключение к FTP. Программа PSPad дает возможность подключиться к удаленному web-серверу через FTP. Это позволяет редактировать файлы сразу на сайте. Для этого необходимо создать новое соединение: название, сервер, имя, пароль, удаленная папка, учетная запись. Также следует указать время до отсоединения (например, при бездействии на протяжении 20 секунд, программа автоматически отключится от сервера).

Также можно выбрать тип соединения, режим (пассивный или двоичный), установить совместимость.