PSPad — функциональный текстовый редактор для программистов. Данная утилита — отличное решение для пользователей, которые работают с несколькими языками программирования одновременно. В ПО есть:
- функция подсветки исходного кода;
- инструмент сохранения экранной сессии;
- встроенный FTP-клиент (можно редактировать файлы, которые расположены на удаленных серверах).
В программе PSPad поддерживаются макросы. Можно использовать готовые шаблоны — HTML-теги, шаблоны кода, скрипты. Имеется встроенный HEX-редактор. Интегрирована TiDy-библиотека, которая используется для форматирования и проверки HTML-кода и конверсии в XML, CSS, XHTML. Доступна подсветка парных скобок. Есть встроенный веб-браузер с поддержкой APACHE.
Программа PSPad работает на операционной системе Windows (8.1, 7, XP, 10) 32 и 64-бит. Модель распространения — бесплатная. Интерфейс переведен на русский язык.
Зачем нужна программа PSPad?
Текстовый редактор PSPad предоставляет следующие возможности для работы с программным кодом:
- Создание нового файла. При создании нового проекта, необходимо выбрать тип файла. Пользователи могут выбрать обычный текстовый документ или файл для ввода программного кода: CSS, HTML, XHTML, PHP, Python и другие.
- Создание файла из шаблона. Создать новый документ можно из готового шаблона. Они отсортированы по папкам. Каждая папка — это язык программирования. Например, в HTML можно выбрать шаблон разных версий кода (HTML 4.01 или современный HTML5).
- Редактор кода. После создания нового файла откроется редактор кода. По умолчанию в файле будут базовые строки кода — в случае с HTML это будут теги body, html, head. Пользователи могут вносить любые изменения — программа не вносит никаких ограничений.
- Подключение к FTP. Программа PSPad дает возможность подключиться к удаленному web-серверу через FTP. Это позволяет редактировать файлы сразу на сайте. Для этого необходимо создать новое соединение: название, сервер, имя, пароль, удаленная папка, учетная запись. Также следует указать время до отсоединения (например, при бездействии на протяжении 20 секунд, программа автоматически отключится от сервера).
Также можно выбрать тип соединения, режим (пассивный или двоичный), установить совместимость.
- Просмотр журнала выполнения операций. В программе можно открыть журнал (Log). Здесь отображается список всех операций, которые выполняет утилита PSPad — успешные, завершенные и проваленные.
- Шаблоны кода. Чтобы не вводить базовые строки кода вручную, в программе предусмотрены уже готовые шаблоны, которые можно использовать без каких-либо ограничений. Например, PHP вставка, теги h1-h6, открывающие и закрывающие теги, гиперссылки.
- Макросы. Есть возможность записи новых макросов для автоматизации выполнения рутинных действий. Есть встроенный менеджер макросов. Здесь пользователи могут удалить ненужные макросы из списка.
- Параметры правописания. Для классического текстового редактора можно установить параметры правописания. По умолчанию программа выделяет слова, как офисная утилита Microsoft Word. Можно загрузить пользовательский словарь со сленговыми выражениями. Есть возможность настройки автокоррекции: указать правильное написание сложного слова, после чего утилита PSPad будет автоматически исправлять допущенные ошибки.
- Управление HTML документы. В меню утилиты доступен отдельный раздел, который посвящен файлам формата HTML. Есть функция просмотра HTML-страницы в программе или с веб-сервера (используется для проверки кода: поиск ошибок или сбоев), можно переформатировать HTML, сжать или изменить написание тегов (в строчные или прописные буквы). Также, здесь доступна функция переформатирования CSS в столбе или строку. Можно импортировать данные из RTF или CSV. Есть функция проверки HTML — при необходимости, ее можно отключить.
- Выбор цвета. В CSS или HTML можно добавить цвета — для этого не нужно прописывать их код вручную. Достаточно выбрать готовый вариант цвета в специальном разделе, после чего он появится в программном коде в виде необходимых символов для корректного отображения на веб-страницах.
- Командная строка. Программа PSPad поддерживает функцию выполнения команд через встроенную командную строку. Для этого нужно выбрать команду и указать папку по умолчанию. Можно активировать дополнительную функцию выполнения команд в интерпретаторе MS-DOS.
- Выбор кодировки. В утилите есть специальный раздел «Кодировка». Здесь можно изменить кодировку для текущего проекта — открытого документа. Доступна функция автоматического определения кодовой страницы. Можно воспользоваться пакетным преобразованием кодировки (изменение кодировки у нескольких файлов одновременно).