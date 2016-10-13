Java Script It! — приятная программа по созданию неплохих эффектов на JavaScript. При помощи этой программы вы явно облегчите себе жизнь при создании сайтов. В основном, она предназначена для людей, которым лень самим писать скрипты и вообще что-либо на JavaScript. Конечно, при своем создании она ориентировалась на начинающих, хотя для работы с ней вам все-таки потребуются минимальные знания HTML.

Что такое JavaScript?

JavaScript — объектно-ориентированный скриптовый язык программирования, предназначенный для создания активных HTML-страниц. Под «активными» здесь имеются в виду HTML-страницы, на которых размещены всевозможные динамически изменяющиеся веб-элементы, например:

Меню, раскрывающиеся при наведении курсора мыши.

Небольшие анимированные изображения, следующие за курсором или, к примеру, передвигающиеся в определенную часть страницы при клике по какому-либо элементу.

Информационные блоки (например, с кратким описанием товаров) с автоматизированной прокруткой по времени и многое другое.

Т.е. JavaScript позволяет создавать такие веб-элементы, которые каким-либо образом взаимодействуют с пользователем, реагируя на перемещение курсора мыши, нажатия клавиш, прокрутку страницы в браузере и т.д. В этот же список следует добавить и полностью автоматизированные веб-элементы, выполняющие какие-либо действия без участия пользователя.

Как и в любом другом языке программирования, в JavaScript присутствует такие понятия как переменные, массивы, логико-арифметические вычисления и т.д. и т.п. Т.е. при помощи JavaScript можно производить сложные расчеты, управлять большими массивами данных и много чего еще, что остается вне поля зрения посетителя сайта.

Еще больше возможностей для программиста открывает то, что JavaScript — это объектно-ориентированный язык программирования, но этот вопрос здесь рассматриваться не будет.

Изучение JavaScript через Java Script It!

Одна из главных причин столь высокой популярности JavaScript среди начинающих веб-программистов — это обладание данным языком программирования, т.н."низким порогом вхождения". Т.е. для его изучения достаточны базовые знания HTML и языка разметки CSS.

Программа Java Script It! предоставляет инструменты для быстрой вставки в HTML-страницу кодов разнообразных готовых веб-элементов, написанных на JavaScript. Все доступные элементы разбиты на 3 категории:

Апплеты — элементы, выполняющие какую-либо самостоятельную функцию: баннер, анимированный текст, передвигающееся изображение и т.д. Скрипты — в основном здесь представлены веб-элементы, управляемые пользователем: формы для ввода текста по маске (даты, пароли и т.п.), блоки, позволяющие создавать слайд-шоу с автоматической прокруткой изображений, разнообразные системные кнопки (например, для открытия диалоговых окон для загрузки файлов на сайт). И DHTML — разнообразные интерактивные элементы, состоящие из HTML-разметки, каскадных таблиц CSS и скриптов JavaScript (например, выпадающие меню или всплывающие окна/формы).

Любой из доступных элементов имеет собственные настройки. Для простоты и удобства их ввода/изменения предусмотрена специальная форма.

Вставка JavaScript-кода посредством программы Java Script It! Выглядит так:

Пользователь создает на диске файл с расширением HTM или HTML. Можно использовать и готовый HTML-файл, заполненный каким-либо кодом.

Далее выбирается один из доступных веб-элементов, после — заполняется форма с его настройками (например, габаритные размеры, названия пунктов меню и т.д.).

Сгенерированный JavaScript-код вставляется в HTML-файл в нужную пользователю позицию (делается это в форме настроек веб-элемента).

Готово.

В Java Script It! встроен подключаемый модуль стандартного Windows-браузера Internet Explorer, т.е. результат работы отображается сразу после окончания настройки веб-элемента. Посмотреть результат можно и в любой другом браузере, для чего достаточно открыть в нем созданный/отредактированный HTML-файл.

Если открыть в браузере исходный код HTML-страницы, можно посмотреть и изучить сам JavaScript-код. Здесь же можно и отредактировать его, изменяя различные значения вручную. Таким образом, пользователь сможет получить базовые навыки JavaScript-программирования, а именно — как происходит вставка кода в HTML-документ, какие команды используются для настройки тех или иных свойств веб-элемента и т.д.

Конечно, Java Script It! можно использовать и для заполнения веб-страниц различными активными элементами, но ввиду устаревания программы она больше подходит для ознакомления с азами программирования в JavaScript.