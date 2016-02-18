HomeSite — программа для редактирования HTML-кода. Утилита активно используется при разработке веб-сайтов.
Для работы с приложением не требуются особые навыки программирования. Все основные действия по разработке веб-сайта утилита берет на себя. Благодаря этому пользователи могут обучаться верстке сайтов в процессе работы с приложением.
Как пользоваться программой HomeSite?
- Создание макросов для автоматизации рутинных действий. Для того чтобы начать запись макроса необходимо перейти в раздел меню «Tools» — «Macro Record On/Off».
- Вставка готовых тегов. Этот инструмент крайне полезен для пользователей, которые владеют навыками верстки сайтов. Инструментарий утилиты HomeSite позволяет вставить уже готовые теги.
- Для этого нужно перейти в раздел меню «Tools» — «Insert Tag».
- Далее необходимо выбрать нужные теги из списка и нажать «Select» для того, чтобы вставить их в программный код.
- Поиск ошибок в программном коде. Для активации инструмента поиска ошибок необходимо перейти в раздел «Tools» — «Spell Check».
- После этого откроется небольшое окно, в котором отображаются найденные программой ошибки в коде.
- Поиск нужной строки кода. Чтобы найти нужный тег или программный код необходимо перейти в раздел меню «Search» — «Find».
- В новом открывшемся окне необходимо ввести текст или тег, поиск которого будет осуществлен в программном коде.
Полная версия HomeSite
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 bit). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.
Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. Пользоваться всеми возможностями программы можно бесплатно в течение 60 дней.Чтобы разблокировать полный функционал приложения необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии — 100$. Лицензия приобретается навсегда.