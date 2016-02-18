HomeSite — программа для редактирования HTML-кода. Утилита активно используется при разработке веб-сайтов.

Для работы с приложением не требуются особые навыки программирования. Все основные действия по разработке веб-сайта утилита берет на себя. Благодаря этому пользователи могут обучаться верстке сайтов в процессе работы с приложением.

Как пользоваться программой HomeSite?

Создание макросов для автоматизации рутинных действий. Для того чтобы начать запись макроса необходимо перейти в раздел меню «Tools» — «Macro Record On/Off».

Вставка готовых тегов. Этот инструмент крайне полезен для пользователей, которые владеют навыками верстки сайтов. Инструментарий утилиты HomeSite позволяет вставить уже готовые теги.

Для этого нужно перейти в раздел меню «Tools» — «Insert Tag».

Далее необходимо выбрать нужные теги из списка и нажать «Select» для того, чтобы вставить их в программный код.

Поиск ошибок в программном коде. Для активации инструмента поиска ошибок необходимо перейти в раздел «Tools» — «Spell Check».

После этого откроется небольшое окно, в котором отображаются найденные программой ошибки в коде.

Поиск нужной строки кода. Чтобы найти нужный тег или программный код необходимо перейти в раздел меню «Search» — «Find».

В новом открывшемся окне необходимо ввести текст или тег, поиск которого будет осуществлен в программном коде.

Полная версия HomeSite

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 bit). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. Пользоваться всеми возможностями программы можно бесплатно в течение 60 дней.Чтобы разблокировать полный функционал приложения необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии — 100$. Лицензия приобретается навсегда.