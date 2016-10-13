Contenta SVG Converter - это полезный, доступный и легкий в использовании инструмент, который поможет Вам конвертировать файлы изображений SVG в более привычные и широко используемые форматы, для большего удобства в управлении изображениями. Эти файлы нелегко сохранить и тем более опубликовать без хлопот.

Интерфейс Contenta SVG Converter хорошо продуман для легкого управления и доступности в использовании. Теперь Вы сможете конвертировать множество SVG файлов единовременно всего в несколько кликов. А в качестве бонуса, Вы сможете устроить предварительный просмотр исходных файлов перед началом непосредственно конвертирования, что обеспечит более точный и удовлетворительный результат на выходе.

Программа Contenta SVG Converter была оптимизирована для многоядерных процессоров, что позволяет добиваться превосходных результатов в конвертировании множеств SVG файлов.