SoftSalad СОФТСАЛАТ
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CatsHtml

CatsHtml

Визуальный редактор html

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.1
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История изменений

Версия 2.1

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о CatsHtml

1 отзыв

Aleketso

Скачал чисто из чувства изощрённой некрофилической ностальгии. Одна из самых душевно сделанных программ, которые я когда-либо встречал.
Сайт разработчиков давно уже канул в Лету и его призрак можно призвать лишь спиритическим сеансом через Вебархив, стандарты HTML изменились тысячу раз, интернет уже на пороге Web 3.0...
Но то ощущение, которое я испытывал, когда разбирался когда-то с этой программой, делая свои первые шаги в вёрстке, всё же пробудилось и тихонько согрело моё сердце, заставляя вернуться в те наивные и свободные годы того самого Интернета середины нулевых.
И хотя вероятность того, что кто-либо из причастных к созданию этой ламповой софтины меня когда-либо прочитает стремится к минусовой, всё равно я должен выразить превеликую благодарность за то, что когда-то давно столько хороших специалистов объединилось и в результате их труда появилось такое сокровище.