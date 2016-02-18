CatsHtml – специальная программа для создания html-кода и его редактирования. Инструмент доступен бесплатно, интерфейс и справочная система переведены на русский язык. Простота и удобство программы позволят без труда создавать и редактировать код.

CatsHtml включает комплекс инструментов, облегчающих работу с кодом. Вспомогательные компоненты редактора – мастер по управлению свойствами страницы, закачке готовых шаблонов и вставке элементов (картинок, сценариев и форм).

Правильно отлаженные параметры позволят без труда создать и редактировать код практически без применения клавиатуры: все элементы можно найти в базе программы и вставить их одним щелчком мыши. Текущие результаты работы просматриваются в любом браузере.

Для начинающих верстальщиков в CatsHtml встроена полноценная справочная система и пошаговые уроки по созданию сайтов:

оформление текста;

вставка таблиц и картинок;

подсвечивание тегов;

стиль оформления CSS;

различные эффекты.

CatsHtml незаменима, если нужно выполнить редактирование страниц и сделать уникальное оформление.

Пароль для программы CatsHtml: Cats-era.