SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Blisk

Blisk

Веб-браузер для разработчиков, тестирования и эмуляции мобильных устройств

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Актуальная версия 25.0.115.28
Скачать 113 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 25.0.115.28

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