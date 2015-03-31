SoftSalad СОФТСАЛАТ

Adobe Flash СС Professional

Мощная среда создания анимации и мультимедиа.

5,0 (1)
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Актуальная версия 2014.1
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История изменений

Версия 2014.1

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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