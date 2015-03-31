Adobe Flash СС Professional

Adobe Flash Professional предназначена для создания анимаций, флеш- и видеороликов для веб-страниц. Благодаря приложению, разработанный медиаконтент будет отображаться корректно на компьютерах и мобильных гаджетах.

Новая функция указания траектории движения облегчает процесс создания анимаций, а пользовательскую кисть можно настроить, меняя ее форму и угол наклона. В документы WebGL теперь можно встраивать аудиодорожку и настраивать параметры звука. С последним обновлением возможности приложения распространяются даже на те типы документов, для которых несвойственна технология Flash.