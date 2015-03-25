Adobe Dreamweaver CC — программа для создания веб-сайтов и разработки веб-дизайна с мощным редактором, поддерживающим практически все современные языки веб-разметки и программирования, так или иначе связанных с веб-программированием. Это платное программное обеспечение (распространяется по подписке). Последняя версия Adobe Dreamweaver CC работает только в 64-битных версиях ОС Windows 10.

Зачем нужна программа Adobe Dreamweaver CC?

Основная ценность для веб-разработчиков в Adobe Dreamweaver CC — это свойство WYSIWYG (What You See Is What You Get, «Что видишь, то и получишь»). Т.е. Dreamweaver моментально отображает результат работы пользователя без необходимости, например, открытия в браузере только что написанного HTML-кода. Но это лишь одна из особенностей редактора. В этот список также следует добавить:

Подсветка синтаксиса и автодополнение кода HTML5, XHTML, CSS3, JavaScript, PHP, Ajax, ASP, XML и других стандартов веб-разработки. Благодаря механизму представления кода «Source Code Pro» пользователю становится легче различать визуально похожие символы вроде «O» и «0».

Наличие обширной базы с мини-приложениями jQuery UI, посредством которых пользователь может в пару кликов добавлять на страницы и настраивать по своему вкусу различные анимированные меню, значки, панели и прочие веб-компоненты пользовательского интерфейса.

Наличие отдельного CSS-редактора, обеспечивающего быстрый доступ пользователя разметке стилей и автоматически отображающего результат их использования.

Поддержка CSS-препроцессоров SCSS, SASS и Less, благодаря которым сильно упрощается работа с таблицами стилей.

Автоматический рендеринг страниц перед публикацией.

Возможность ведения комплексных проектов, благодаря поддержке различных CMS-систем, включая такие распространенные, как Joomla, WordPress, Drupal.

Наличие автоматических инструментов адаптивной верстки (включая, т.н. «резиновый макет»), позволяющих с минимальными затратами времени создавать дизайн под разные устройства (компьютеры, смартфоны, планшеты, SMART-TV), разрешение экрана или текущий размер окна браузера.

Поддержка специальных веб-шрифтов Edge на основе Adobe Typekit, отличающиеся высокой и яркой типографикой, а также высокой скоростью загрузки. В Adobe Dreamweaver предусмотрена обширная и постоянно расширяемая библиотека веб-шрифтов Adobe Edge Web Fonts Library.

Наличие большого количества готовых шаблонов страниц и отдельных веб-комонентов для сайтов различной тематики, вплоть до интернет-магазинов. Как и в случае с другими продуктами Adobe, из Dreamweaver имеется возможность загружать множество дополнительных ресурсов из облака «Creative Cloud», в число которых входят и тысячи разнообразных шаблонов.

Работа с Adobe Dreamweaver CC требует наличия опыта в веб-программировании, веб-дизайне. На официальном сайте Adobe можно найти обширную справку по функционалу, в т.ч. и на русском языке.