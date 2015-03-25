SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги XML Notepad

В данном списке представлены программы для замены XML Notepad. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XML Notepad, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

EmEditor
EmEditor

Версия 26.3.0

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (10)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
UltraEdit
UltraEdit

Версия 2026.0

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
EditPlus
EditPlus

Версия 6.1

Текстовый редактор кода с подсветкой синтаксиса многих языков программирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Code Browser
Code Browser

Версия 8.0

Программа для редактирования исходных кодов

Оценок пока нет
CodeLobster
CodeLobster

Версия 1.7.0

Программа для редактирования кода (среда разработки) PHP, JAVA, HTML, CSS, VBS, JS, SQL

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Aptana Studio
Aptana Studio

Версия 3.6.0.201407100658

Cреда разработки приложений (IDE).

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)