SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
XML Notepad

XML Notepad

Программа для редактирования XML

2,8 (6)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.9.0.22
Скачать 3 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.9.0.22

  • Обновлён компонент WebView2 до версии 1.0.3967.48.
  • Исправлена работа окна поиска: теперь его можно менять по размеру, а выбранный размер сохраняется.

Полезные статьи

Чем открыть формат XML — программы для открытия файлов XML
Чем открыть формат XML — программы для открытия файлов XML

Оценки программы

2,8

6 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о XML Notepad