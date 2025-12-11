XML Notepad — программа для редактирования XML-документов, в т.ч. XSD-схем и диаграмм. Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом от Microsoft. Редактор XML Notepad работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP и выше. Требуется наличие установленной платформы .NET Framework 2.0 или более поздних версий. Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа XML Notepad?
Основное предназначение XML Notepad — просмотр, написание и редактирование XML-кода. Кроме того, редактор также позволяет работать с XML-схемами (файлы с расширением «.xsd»), языком преобразования XML-документов («.xsl»), CSV-таблицами («.csv»), а также HTML-файлами («.htm» и «.html»).
Если вкратце, то предусмотренные в XML Notepad функции форматирования XML-разметки обеспечивают удобством при изучении кодов, а автоматизированные инструменты редактирования — удобством при их написании.
Функции XML Notepad
Отметим следующие функциональные возможности и особенности XML Notepad:
- Редактор способен представлять код, как в виде древа, так и в виде форматированного текста, поддерживает блочное перетаскивание текста, поиск и замену с использованием регулярных выражений.
- XML Notepad имеет высокую производительность при работе с большими XML-документами, поддерживает проверку XML-схем в реальном времени.
- Многовкладочный интерфейс позволяет открывать и работать сразу с несколькими XML-документами и/или всеми остальными поддерживаемыми форматами файлов.
- Отображение
- Программа имеет встроенное средство генерации HTML для отображения результатов преобразования XSLT в любом браузере, в наличии и инструмент сравнения XML-документов друг с другом.
- Возможность загрузки файлов .csv и .htm с преобразованием их в XML.
- Синхронизация древовидного и текстового представления XML-разметки для быстрого редактирования имен и значений.
- Инкрементальный поиск, как в древовидном, так и в текстовом представлении, благодаря чему уже при вводе текста редактор отображает соответствующий запросу результат поиска.
- Операции вырезания/копирования/вставки с полной поддержкой пространства имен.
- Блочное перетаскивание текста можно осуществлять между разными экземплярами (между разными окнами программы) XML Notepad.
- Сохранение неограниченного количества действий над редактируемым кодом обеспечивает «бесконечно» отменять произведенные пользователем операции.
- Возможность настройки шрифтов и цвета для отображаемой XML-разметки.
- Полнофункциональный инструмент поиска и замены с поддержкой регулярных выражений и XPath.
- Наличие удобных кнопок на панели инструментов для быстрого перемещения между значениями вверх и вниз по дереву.
- Удобный инструмент "Статистика XML" для обобщения информации об XML-документах.
Это не весь перечень функций и особенностей XML-редактора XML Notepad.