XML Notepad — программа для редактирования XML-документов, в т.ч. XSD-схем и диаграмм. Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом от Microsoft. Редактор XML Notepad работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP и выше. Требуется наличие установленной платформы .NET Framework 2.0 или более поздних версий. Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа XML Notepad?

Основное предназначение XML Notepad — просмотр, написание и редактирование XML-кода. Кроме того, редактор также позволяет работать с XML-схемами (файлы с расширением «.xsd»), языком преобразования XML-документов («.xsl»), CSV-таблицами («.csv»), а также HTML-файлами («.htm» и «.html»).

Если вкратце, то предусмотренные в XML Notepad функции форматирования XML-разметки обеспечивают удобством при изучении кодов, а автоматизированные инструменты редактирования — удобством при их написании.

Функции XML Notepad

Отметим следующие функциональные возможности и особенности XML Notepad:

Редактор способен представлять код, как в виде древа, так и в виде форматированного текста, поддерживает блочное перетаскивание текста, поиск и замену с использованием регулярных выражений.

XML Notepad имеет высокую производительность при работе с большими XML-документами, поддерживает проверку XML-схем в реальном времени.

Многовкладочный интерфейс позволяет открывать и работать сразу с несколькими XML-документами и/или всеми остальными поддерживаемыми форматами файлов.

Отображение

Программа имеет встроенное средство генерации HTML для отображения результатов преобразования XSLT в любом браузере, в наличии и инструмент сравнения XML-документов друг с другом.

Возможность загрузки файлов .csv и .htm с преобразованием их в XML.

Синхронизация древовидного и текстового представления XML-разметки для быстрого редактирования имен и значений.

Инкрементальный поиск, как в древовидном, так и в текстовом представлении, благодаря чему уже при вводе текста редактор отображает соответствующий запросу результат поиска.

Операции вырезания/копирования/вставки с полной поддержкой пространства имен.

Блочное перетаскивание текста можно осуществлять между разными экземплярами (между разными окнами программы) XML Notepad.

Сохранение неограниченного количества действий над редактируемым кодом обеспечивает «бесконечно» отменять произведенные пользователем операции.

Возможность настройки шрифтов и цвета для отображаемой XML-разметки.

Полнофункциональный инструмент поиска и замены с поддержкой регулярных выражений и XPath.

Наличие удобных кнопок на панели инструментов для быстрого перемещения между значениями вверх и вниз по дереву.

Удобный инструмент "Статистика XML" для обобщения информации об XML-документах.

Это не весь перечень функций и особенностей XML-редактора XML Notepad.