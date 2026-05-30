VSCodium — бинарная сборка редактора кода Visual Studio Code с открытой лицензией MIT, отключенной телеметрией и без проприетарных компонентов Microsoft.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы VSCodium