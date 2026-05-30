SoftSalad СОФТСАЛАТ
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VSCodium

VSCodium

Среда разработки, основанная на VSCode

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Актуальная версия 1.121.03429
Скачать 137 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 1.121.03429

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