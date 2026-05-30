VSCodium — бинарная сборка редактора кода Visual Studio Code с открытой лицензией MIT, отключенной телеметрией и без проприетарных компонентов Microsoft.
Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы VSCodium
- Полностью открытая лицензия MIT для распространяемых бинарных файлов. В отличие от официального Visual Studio Code, VSCodium использует только разрешительную лицензию MIT. Это значит, что программу можно свободно использовать, модифицировать и распространять без каких-либо ограничений. Все бинарные сборки публикуются на GitHub и подпадают под действие открытой лицензии.
- Полное отключение телеметрии и всех механизмов сбора данных. В VSCodium удалены все фрагменты кода, отвечающие за отправку анонимной статистики использования, отчетов об ошибках и других диагностических данных разработчикам Microsoft. Пользователь может быть уверен, что никакая информация о его действиях, открытых файлах или установленных расширениях не покидает компьютер. Это особенно важно для работы с конфиденциальными проектами или в корпоративной среде со строгими требованиями приватности.
- Автономная работа без регистрации и входа в учетную запись Microsoft. Программа не требует создания учетной записи, не предлагает авторизоваться через Microsoft-аккаунт и не синхронизирует настройки с облачными серверами по умолчанию. Все настройки, темы и сниппеты хранятся только локально на диске пользователя. При желании синхронизацию можно настроить вручную через сторонние расширения, но это остается на усмотрение пользователя.
- Простая установка через популярные менеджеры пакетов Windows. VSCodium можно установить несколькими способами. Для Windows доступна установка через WinGet, Chocolatey и Scoop. Это автоматизирует обновления и позволяет легко управлять версиями. Скачать установщик с GitHub и запустить его вручную тоже можно.
- Готовые бинарные сборки, избавляющие от необходимости компилировать редактор из исходного кода самостоятельно. Основная цель проекта VSCodium — предоставить обычным пользователям готовые к запуску исполняемые файлы, которые собраны из открытого исходного кода VS Code без проприетарных частей кода Microsoft. Любой желающий может проверить соответствие бинарников исходникам, так как сборка происходит публично через скрипты на GitHub Actions. Это экономит часы на компиляции и настройке окружения и дает сразу работающий редактор с полной функциональностью подсветки синтаксиса, автодополнения, отладки и поддержки Git.