SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Visual Studio Code

В данном списке представлены программы для замены Visual Studio Code. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Visual Studio Code, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Cursor AI
Cursor AI

Версия 3.25.6

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
TeXstudio
TeXstudio

Версия 4.9.8

Редактор кода для разных языков программирования

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
Sublime Text
Sublime Text

Версия 4

Редактор для программистов и разработчиков

Оценок пока нет
UltraEdit
UltraEdit

Версия 2026.0

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Free Pascal
Free Pascal

Версия 1.0.12

Среда разработки на языке программирования Object Pascal

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
NeoVim
NeoVim

Версия 0.11.3

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

Оценок пока нет
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CCode
CCode

Версия 2.2.0

Среда разработки (IDE) для программирования на языке C

Оценок пока нет
VbsEdit
VbsEdit

Версия 9.0828

Удобный редактор написания VBScript

Оценок пока нет
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Aptana Studio
Aptana Studio

Версия 3.6.0.201407100658

Cреда разработки приложений (IDE).

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)