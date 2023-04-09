SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Visual Studio Code

Visual Studio Code

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

2,3 (27)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.107
Скачать 119 MB
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История изменений

Версия 1.107

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Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)
Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)

Оценки программы

2,3

27 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Visual Studio Code

4 отзыва

Сфера

на винду 8.1не ставится(, так что уберите этовраньё

SoftSalad

Спасибо за информацию, исправили

Федя

Не поддерживает wind 7, нахера обманывать

Yulik

не поддерживается винда 7 .хотя качаю именно для нее