Visual Studio Code — полностью бесплатный многофункциональный редактор исходного кода программ, написанного на различных языках программирования. Приложение создано для работы в Windows 10 и 11. Поддерживаются системы 32 и 64 бит (под каждую разрядность ОС существует своя версия Visual Studio Code).

Как пользоваться Visual Studio Code?

Программа Visual Studio Code — полезная находка для программистов прикладных и веб-приложений, встраиваемых в различное ПО сценариев, исполнимых скриптов для веб-сайтов и т.д. Приложение предназначено для решения нескольких основных задач:

Подсветка синтаксиса. При помещении исходного кода программ/сценариев/скриптов и т.д. Visual Studio Code автоматически распознает его принадлежность к тому или иному языку программирования/кодинга, затем подсвечивает команды, переменные, блоки кода и другие его элементы в разные цвета. Также, к примеру, при установке курсора перед открывающей скобкой, редактор автоматически находит закрывающую скобку, выделяя ее. Все это обеспечивает простоту визуального восприятия кода.

Автодополнение. Очень удобная функция, значительно сокращающая время написания кода путем подстановки остаточной части команды после нескольких введенных пользователем символов. Если вариантов несколько, все они выводятся в выпадающем меню под вводимыми символами. Автодополнение работает не со всеми языками программирования.

Рефакторинг. Данная функция служит для упрощения исходного кода путем замены команд и их блоков более простыми конструкциями. При этом не затрагивается внешняя функциональность и поведение программы, исходный код которой подвергается рефакторингу.

Отладка. Эта функция предназначена для поиска ошибок в исходных кодах программ. Редактор Visual Studio Code способен находить не только синтаксические (к примеру, не там поставленная скобка), но и логические ошибки (например, когда переменной присваивается нетипичное для нее значение). Редактор подсвечивает найденные ошибки и даже предлагает варианты ее устранения. Отладка может выполняться как по всему коду, так и в определенной ее части, для чего достаточно выставить точки останова в требуемых местах.

Это далеко не все функции редактора Visual Studio Code. В нем также предусмотрена возможность открытия множества файлов для редактирования, имеется встроенная консоль для выполнения различных задач, возможна установка многочисленных внешних плагинов для расширения функциональности и многое другое.

Поддерживаемые языки программирования

Редактор Visual Studio Code поддерживает достаточно большое число языков программирования/кодинга. Однако функции автодополнения, рафакторинга и отладки работают не во всех языка:

Подсветка кода. Даже базовая сборка редактора имеет поддержку десятков языков программирования и кодинга, включая такие популярные как C и все вариации, PHP, Perl, Java и многие другие.

Автодополнение команд: CSS, HTML, JavaScript, JSON, Less, Sass и TypeScript.

Рефакторинг: C# и

Отладка: С, C++, JavaScript и TypeScript (только для платформы Node.js), Python, PHP и XDebug.

Перечисленные выше языки программирования поддерживаются в оригинальной сборке Visual Studio Code. На официальном сайте редактора можно скачать плагины для языков, отсутствующих в базовой сборке.

Русификация Visual Studio Code

Как и с языками программирования, оригинальная сборка Visual Studio Code не имеет поддержки русского языка, однако на сайте Marketplace (https://marketplace.visualstudio.com/) можно скачать языковые плагины (имеется и русский язык).