Visual Studio Code — полностью бесплатный многофункциональный редактор исходного кода программ, написанного на различных языках программирования. Приложение создано для работы в Windows 10 и 11. Поддерживаются системы 32 и 64 бит (под каждую разрядность ОС существует своя версия Visual Studio Code).
Как пользоваться Visual Studio Code?
Программа Visual Studio Code — полезная находка для программистов прикладных и веб-приложений, встраиваемых в различное ПО сценариев, исполнимых скриптов для веб-сайтов и т.д. Приложение предназначено для решения нескольких основных задач:
- Подсветка синтаксиса. При помещении исходного кода программ/сценариев/скриптов и т.д. Visual Studio Code автоматически распознает его принадлежность к тому или иному языку программирования/кодинга, затем подсвечивает команды, переменные, блоки кода и другие его элементы в разные цвета. Также, к примеру, при установке курсора перед открывающей скобкой, редактор автоматически находит закрывающую скобку, выделяя ее. Все это обеспечивает простоту визуального восприятия кода.
- Автодополнение. Очень удобная функция, значительно сокращающая время написания кода путем подстановки остаточной части команды после нескольких введенных пользователем символов. Если вариантов несколько, все они выводятся в выпадающем меню под вводимыми символами. Автодополнение работает не со всеми языками программирования.
- Рефакторинг. Данная функция служит для упрощения исходного кода путем замены команд и их блоков более простыми конструкциями. При этом не затрагивается внешняя функциональность и поведение программы, исходный код которой подвергается рефакторингу.
- Отладка. Эта функция предназначена для поиска ошибок в исходных кодах программ. Редактор Visual Studio Code способен находить не только синтаксические (к примеру, не там поставленная скобка), но и логические ошибки (например, когда переменной присваивается нетипичное для нее значение). Редактор подсвечивает найденные ошибки и даже предлагает варианты ее устранения. Отладка может выполняться как по всему коду, так и в определенной ее части, для чего достаточно выставить точки останова в требуемых местах.
Это далеко не все функции редактора Visual Studio Code. В нем также предусмотрена возможность открытия множества файлов для редактирования, имеется встроенная консоль для выполнения различных задач, возможна установка многочисленных внешних плагинов для расширения функциональности и многое другое.
Поддерживаемые языки программирования
Редактор Visual Studio Code поддерживает достаточно большое число языков программирования/кодинга. Однако функции автодополнения, рафакторинга и отладки работают не во всех языка:
- Подсветка кода. Даже базовая сборка редактора имеет поддержку десятков языков программирования и кодинга, включая такие популярные как C и все вариации, PHP, Perl, Java и многие другие.
- Автодополнение команд: CSS, HTML, JavaScript, JSON, Less, Sass и TypeScript.
- Рефакторинг: C# и
- Отладка: С, C++, JavaScript и TypeScript (только для платформы Node.js), Python, PHP и XDebug.
Перечисленные выше языки программирования поддерживаются в оригинальной сборке Visual Studio Code. На официальном сайте редактора можно скачать плагины для языков, отсутствующих в базовой сборке.
Русификация Visual Studio Code
Как и с языками программирования, оригинальная сборка Visual Studio Code не имеет поддержки русского языка, однако на сайте Marketplace (https://marketplace.visualstudio.com/) можно скачать языковые плагины (имеется и русский язык).