SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Thonny

В данном списке представлены программы для замены Thonny. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Thonny, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Cursor AI
Cursor AI

Версия 3.25.6

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
NeoVim
NeoVim

Версия 0.11.3

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

Оценок пока нет