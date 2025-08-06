Thonny — интегрированная среда разработки (IDE) для Phyton, рассчитанная на начинающих разработчиков программ при помощи этого языка программирования. Приложение распространяется бесплатно. Поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Thonny?

Программа Thonny предназначена для разработки Windows-приложений с использованием языка программирования высокого уровня Phyton. Данная интегрированная среда разработки рассчитана на тех, кто делает первые шаги в изучении Phyton. Автором предполагается, что с помощью Thonny пользователь сможет познакомиться с базовыми возможностями языка Phyton, что позволит ему перейти на более "серьезные" интегрированные среды разработки.

Т.к. приложение Thonny распространяется бесплатно и имеет открытый исходный код, его можно свободно использовать в учебных заведениях.

Функции программы Thonny

Thonny обладает следующими особенностями и функциональными возможностями: