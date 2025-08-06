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Thonny

Thonny

Программа для обучения программирования в Phyton

3,1 (11)
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Актуальная версия 5.0.0
Скачать 24 MB
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История изменений

Версия 5.0.0

  • Исправлена передача путей к файлам через средство запуска Thonny в Windows.
  • Исправлена работа буфера обмена в Windows.
  • Исправлены регрессии, найденные перед финальным выпуском 5.0.0.
  • Диалоги обновления прошивки теперь поддерживают больше семейств устройств.

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Оценки программы

3,1

11 оценок Оценок пока нет

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