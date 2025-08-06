Thonny — интегрированная среда разработки (IDE) для Phyton, рассчитанная на начинающих разработчиков программ при помощи этого языка программирования. Приложение распространяется бесплатно. Поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Thonny?
Программа Thonny предназначена для разработки Windows-приложений с использованием языка программирования высокого уровня Phyton. Данная интегрированная среда разработки рассчитана на тех, кто делает первые шаги в изучении Phyton. Автором предполагается, что с помощью Thonny пользователь сможет познакомиться с базовыми возможностями языка Phyton, что позволит ему перейти на более "серьезные" интегрированные среды разработки.
Т.к. приложение Thonny распространяется бесплатно и имеет открытый исходный код, его можно свободно использовать в учебных заведениях.
Функции программы Thonny
Thonny обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:
- Легкость в начинании и простота использования. Thonny поставляется со встроенным Python 3.10, поэтому требуется установить всего одну программу, и пользователь уже будет готов изучать программирование на этом языка (но при необходимости можно выполнить отдельную установку Python). Из пользовательского интерфейса Thonny убраны все функции и элементы, которые могут отвлекать новичков.
- Живые переменные. Как только новичок закончит знакомство с разработкой простейшей программы «Hello world!», он сможет посмотреть, как программы и команды оболочки влияют на переменные Python (меню «Вид», пункт «Переменные»).
- Простой отладчик. Если вместо клавиши F5 использовать комбинацию Ctrl + F5, можно будет запускать программы шаг за шагом без использования точек останова (команд для прерывания выполнения программы). При помощи клавиши F6 отладчиком выполняются большие шаги, при помощи F7 — маленькие. Шаги следуют структуре программы, а не только строкам кода.
- Пошаговое вычисление выражений. При использовании небольших шагов (F7), пользователь сможет увидеть, как Python оценивает использованные в разработке программы выражения. Thonny выделяет подвыражения в коде прямоугольником и заменяет их значениями по частям.
- Точное представление вызовов функций. При переходе к вызову функции открывается новое окно с отдельной таблицей локальных переменных и указателем кода. Хорошее понимание того, как работают вызовы функций, особенно важно для понимания рекурсий.
- Выделение синтаксических ошибок. Незакрытые кавычки и круглые скобки являются наиболее распространенными синтаксическими ошибками начинающих. Редактор Thonny позволяет их легко обнаружить.
- Области применения переменных. Выделение вхождений переменных напоминает пользователю, что одно и то же имя не всегда означает одну и ту же переменную, и помогает обнаружить опечатки. Локальные переменные визуально отличаются от глобальных.
- Режим пояснения ссылок. Переменные изначально представлены по упрощенной модели (имя > значение), но пользователь может переключиться на более реалистичную модель их представления (имя > адрес/идентификатор > значение).
- Завершение кода. Функция автодополнения отображает все доступные команды при вводе первого символа.
- Удобная для начинающих системная оболочка. Из Thonny можно запустить системную оболочку, что позволит установить дополнительные пакеты, а также научиться работать с Python в командной строке. Пользователю также не придется беспокоиться о PATH (правилах построения путей к файлам) и конфликтах с другими интерпретаторами Python — эту задачу Thonny возьмет на себя.
- Возможность установки сторонних пакетов Python и другие функции.