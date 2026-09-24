Stencyl — программа для создания двухмерных игр с помощью визуальных блоков для мобильных устройств, браузеров и ПК.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатная версия с ограничениями и платные подписки для публикации в различных магазинах. Стоимость подписки начинается с 99$ в год. Работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит). Интерфейс — английский.

Как запустить Stencyl на Windows?

После скачивания пользователю будет доступна мультиплатформенная версия программы. Вот что нужно сделать, чтобы запустить Stencyl на Windows первый раз:

После скачивания архива нужно его распаковать в любом удобном месте. В папке с программой будут лежать файлы. Для запуска на ОС Windows нужно запустить файл Stencyl-windows.bat. Откроется консоль, и скрипт начнет проверку на наличие дополнительных ресурсов, необходимых для старта Stencyl. Скорее всего, при первом запуске потребуется скачать Java JDK для Stencyl. Чтобы это сделать, нужно нажать на Y, когда это будет предложено, и просто дождаться окончания загрузки. Если ничего не произошло и программа запустилась, значит, все необходимое уже установлено.

После этих несложных действий можно полноценно пользоваться Stencyl. При следующем запуске ничего скачивать и подтверждать не придется.

Визуальное программирование без кода

Игровая логика собирается из цветных блоков, как конструктор. Доступны блоки для движения, физики, столкновений, управления, анимации, звука и многого другого. Это позволяет создавать игры даже новичкам, которые не знакомы с синтаксисом языков программирования.

Создание игр для множества платформ

Stencyl экспортирует готовые проекты в приложения для iOS, Android, HTML5, Windows, macOS и Linux. Можно выпускать одну и ту же игру на разных платформах без переписывания кода.

Встроенные инструменты для работы с графикой и звуком

Редактор позволяет импортировать спрайты, создавать анимации, настраивать коллизии, работать с тайловыми картами для уровней. Поддерживаются звуковые эффекты и музыка. Есть библиотека готовых ресурсов и магазин, где можно приобрести или скачать бесплатные шаблоны.

Физический движок

Stencyl включает физический движок Box2D, позволяющий реализовать реалистичное падение, столкновения, прыжки и другие взаимодействия. Также доступны готовые поведения — так называемые шаблоны для типовых действий, которые можно прикреплять к персонажам без написания логики.

Тестирование и отладка в реальном времени

Встроенный эмулятор позволяет запускать игру прямо в редакторе, проверять ее работу на разных разрешениях экрана и устройствах. Можно быстро вносить изменения и сразу видеть результат. Для продвинутых пользователей есть возможность писать собственный код на Haxe и подключать внешние библиотеки.

Сообщество и обучающие материалы

На сайте Stencyl доступен форум с подробной документацией, видеоуроками и готовыми примерами проектов. Пользователи активно делятся своим опытом и наработками, а также решением типовых проблем, что ускоряет обучение.