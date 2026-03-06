SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Scratch

Scratch

Среда разработки для создания кода с помощью блоков

3,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.29.1
Скачать 161 MB
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История изменений

Версия 3.29.1

Оценки программы

3,0

1 оценка Оценок пока нет

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