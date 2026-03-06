Scratch — визуальная среда программирования, предназначенная для создания интерактивных историй, игр и анимаций.

Программа распространяется бесплатно, работает на ОС Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы Scratch 3

Данная программа отлично подходит для обучения программированию. В ней есть визуально понятные блоки, с помощью которых можно реализовывать простые алгоритмы и сразу видеть результат их выполнения. Интерфейс нацелен на детей и подростков, однако обучаться можно в любом возрасте. Вот основные функции и возможности программы:

Визуальный язык программирования. Программа использует достаточно понятный подход, где код собирается из разноцветных блоков, как конструктор. Блоки группируются по категориям: движения, внешности, звуки, события, управления и другие. Они соединяются друг с другом по принципу пазла, что исключает возможность синтаксической ошибки и позволяет сосредоточиться на логике работы программы.

Обширная библиотека графики и звуков. Встроенный редактор содержит коллекцию готовых спрайтов, фонов, костюмов и звуковых эффектов, которые можно использовать в своих проектах. Все элементы можно изменить прямо в программе: изменить цвет, форму, добавить различные детали или отрисовать собственные объекты с нуля. Есть возможность записи звуков через микрофон с последующей обработкой с помощью встроенных эффектов.

Мгновенное тестирование и отладка проектов. Любое изменение в коде или графике отображается в реальном времени. Нажатие на зеленый флаг запускает выполнение проекта, а на красный круг — останавливает. Это позволяет сразу видеть результат работы, экспериментировать и исправлять ошибки без долгой компиляции.

Поддержка внешних устройств и расширений. Программа умеет взаимодействовать с дополнительным оборудованием через специальные расширения. Можно подключать такие объекты, как: платы LEGO Education WeDo, Makey Makey и другие устройства. Расширения добавляют новые категории блоков, например, для работы с сенсорами, моторами или голосовым вводом.

Крупное сообщество. Прямо из интерфейса можно загрузить готовую работу на официальный сайт Scratch, где она становится доступной для просмотра и комментирования миллионам пользователей по всему миру. Там же можно изучать проекты других авторов, смотреть их внутреннее устройство и учиться на готовых примерах. Сообщество поддерживается некоммерческой организацией Scratch Foundation.

Как создать первую программу с помощью Scratch?

Поскольку Scratch — среда программирования со своим языком, то и первой программой по традиции должна быть “Hello, World!”. Вот что нужно сделать для вывода нужного текста на экран:

После открытия Scratch пользователя встретит слегка детский, но достаточно насыщенный интерфейс. В левой части находятся блоки, с помощью которых строится программа, а справа — модель кота, которая называется спрайт. Именно эта модель будет выполнять какие-либо действия. Сам спрайт, как и его внешний вид, можно изменить в настройках. В левой части программы по умолчанию открыта вкладка Код. В ней есть дополнительные вкладки. Сперва нужно перейти в раздел События с желтым кругом и найти блок Когда зеленый флаг нажат. Его следует перетащить в рабочую зону. Этот блок позволит выполнять какое-либо действие после того, как пользователь нажмет на зеленый флаг над спрайтом. Следующий раздел — Внешний вид. В нем нужно найти блок Сказать Привет! и, аналогично предыдущему блоку, перетащить его в рабочую область. В этот раз блоки надо объединить. Место для текста изменяемо, пользователь может написать туда, что угодно. Для первой программы отлично подойдет фраза “Hello, World!”.

Осталось запустить программу, щелкнув на зеленый флаг. У спрайта появится мультяшное диалоговое окно с написанной пользователем фразой.