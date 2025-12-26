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PyCharm

PyCharm

Интегрированная среда разработки на Python

2,6 (11)
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Актуальная версия 252.23892.194
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История изменений

Версия 252.23892.194

  • Полностью новая отладка – на движке debugpy, быстрее и стабильнее.
  • Поддержка uv на удалённых серверах – работа с пакетами стала удобнее.
  • AI-агенты прямо в редакторе – можно подключать Cursor, Codex, Claude Agent (шаг к открытой экосистеме ИИ).
  • Бесплатная версия теперь умеет в веб-разработку – расширенная поддержка JavaScript (раньше платно).

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Оценки программы

2,6

11 оценок Оценок пока нет

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