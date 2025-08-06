Processing — язык программирования и интегрированная среда разработки (IDE) кроссплатформенных приложений для устройств под управлением Windows, macOS и различных Linux-подобных ОС — Android, Raspberry Pi и т.д. В основном на языке Processing программируются изображения, анимация, пользовательские интерфейсы, всевозможные диаграммы и прочие проекты, связанные с графикой.

Интегрированная среда разработки Processing имеет открытый исходный код и распространяется бесплатно, она поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (присутствует не везде).

Зачем нужна программа Processing?

Программа Processing, как интегрированная среда разработки, предоставляет пользователям простые в использовании инструменты для программирования графики: статичных и анимированных изображений, 2D и 3D-моделей (как демонстрационных, так и для последующей обработки в графических редакторах), пользовательских интерфейсов для настольных и мобильных приложений и сайтов, простых игр, программ для построения графиков и диаграмм.

Язык программирования Processing основан на Java. Он относительно несложен в освоении, потому рекомендован его разработчиками для изучения основ программирования в контексте графики и визуализации. Однако возможностей Processing достаточно и для разработки сложных профессиональных приложений.

Программа Processing: особенности и возможности

Среда разработки Processing отличается простотой интерфейса. Он состоит из главного меню, панели инструментов, мультивкладочного текстового редактора, позволяющего работать одновременно с несколькими проектами, а также консоли, куда выводятся информационные сообщения и сообщения об ошибках, в т.ч. синтаксисе. Для компиляции и запуска программы достаточно кликнуть по кнопке Запустить на панели инструментов, а для ее завершения — по кнопке Остановить. Приостановка/продолжение работы программы и пошаговая отладка кода также осуществляется при помощи кнопок, вынесенных на эту же панель.

Разрабатываемые в Processing компьютерные программы именуются скетчами. Идея состоит в том, чтобы программирование в Java-стиле было похоже на написание скриптов, и взятии на вооружение процесса скриптирования для быстрого написания кода. Скетчи являются классом, наследуемым от Java-класса PApplet. Последний, в свою очередь, содержит в себе большинство возможностей Processing.

Скетчи, как класс, позволяют рисовать двух- и трехмерную графику. Средство рендеринга по умолчанию предназначено для рисования двухмерной графики. 3D-рендерер позволяет рисовать трехмерную графику, включая освещение и материалы, предоставляет инструментарий для управление камерой. Средство 2D-визуализации — быстрое, но менее точное средство для создания двухмерной графики. 2D и 3D-рендеринг ускоряется, если на компьютере установлена видеокарта, совместимая с OpenGL.

Возможности Processing, как языка программирования, могут быть расширены с помощью внешне подключаемых библиотек. Библиотеки позволяют скетчам выполнять действия, выходящие за рамки основного кода обработки. Сообщество Processing предоставляет сотни модов, которые можно добавлять к скетчам для реализации новых возможностей, таких как, например, воспроизведение звуков или работа с расширенной трехмерной геометрией.

Функционал Processing, как интегрированной среды разработки, могут быть расширены за счет установки дополнительных инструментов. Они упрощают создание скетчей путем предоставления интерфейсов для таких задач, как, например, выбор цветов.

В Processing предусмотрены разные режимы программирования, позволяющие развертывать эскизы на разных платформах и программировать по-разному. Режим Java установлен по умолчанию. Другие режимы программирования (они же — моды), как библиотеки и инструменты, можно загрузить при помощи встроенного менеджера дополнений.