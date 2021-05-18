В данном списке представлены программы для замены Pascal ABC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pascal ABC, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Pascal ABC.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pascal ABC, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Pascal ABC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pascal ABC, которые частично или полностью заменяют этот софт.