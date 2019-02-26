SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NetBeans

В данном списке представлены программы для замены NetBeans. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NetBeans, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Cursor AI
Cursor AI

Версия 3.25.6

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
Sublime Text
Sublime Text

Версия 4

Редактор для программистов и разработчиков

Оценок пока нет
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Free Pascal
Free Pascal

Версия 1.0.12

Среда разработки на языке программирования Object Pascal

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
NeoVim
NeoVim

Версия 0.11.3

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Atom
Atom

Версия 7.0

Новый браузер для Windows от Mail.Ru Group

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)