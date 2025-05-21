SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
NetBeans

NetBeans

Интегрированная среда разработки Java

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 26
Скачать 491 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 26

Полезные статьи

Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)
Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о NetBeans